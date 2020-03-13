Mercedes-Benz Fashion Week Russia сократила международную программу

Из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в мире Национальная палата моды ограничит количество гостей Недели моды MBFW Russia, которая пройдет с 31 марта по 4 апреля. На площадке одновременно будет находиться не более 1000 человек (действующее в Москве ограничение — до 5 тыс. человек). В вечернее время (прайм-тайм) перерыв между показами будет увеличен до 1,5 часа. Неделя моды использует электронную систему регистрации и прохода на мероприятие, что позволяет контролировать количество гостей, находящихся одновременно в Манеже. Количество посадочных мест на каждом показе также будет сокращено до 500.

Вся международная программа Mercedes-Benz Fashion Week Russia перенесена на следующий сезон. В частности, уже в конце февраля было принято решение, что приезд международного экспертного совета и показы зарубежных дизайнеров — победителей Global Talents, а также дизайнерский шоу-рум POP-UP SHOP, в котором подтвердили свое участие более 120 московских брендов, состоятся осенью 2020 года. В рамках POP-UP SHOP были запланированы мастер-классы и сессии российских и международных байеров и шоу-румов. В связи с текущей ситуацией Национальная палата моды отменила более 100 подтвержденных визитов зарубежных специалистов, при этом треть из них — из Италии, из Ломбардии — региона, который находится на карантине.

Национальная палата моды планирует усилить меры, направленные на предотвращение распространения вируса COVID-19. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на входах в Манеж будет установлена система дистанционного измерения температуры тела. Также будет увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, дежурящих на мероприятии, и частота санитарной обработки. В Манеже установят более 30 диспенсеров для бесконтактной обработки рук антисептическими средствами. Гостям с признаками ОРВИ будет рекомендовано обратиться к врачам скорой медицинской помощи.

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia могут следить все желающие из любой точки мира с помощью прямой трансляции на официальном сайте http://mercedesbenzfashionweek.ru.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — крупнейшее профессиональное событие модной индустрии России и Восточной Европы, проходит в Москве два раза в год с 2000. В марте–апреле 2020 должен состояться 40-й сезон. Mercedes-Benz Fashion Week Russia — крупнейшее профессиональное событие модной индустрии России и Восточной Европы проходит в Москве два раза в год с 2000-го. В марте–апреле 2020 года должен состояться 40-й сезон.