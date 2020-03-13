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«Желтые жилеты» проведут акцию в Париже на фоне коронавируса

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Фото: Global Look Press/Alain Pitton
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Акция протеста «желтых жилетов», запланированная на субботу в Париже, пройдет, несмотря на запрет собраний, введенный правительством Франции из-за коронавируса, сообщили в пятницу, 13 марта, активисты движения в Facebook.

«Завтра: все на [Елисейские] поля! Ничто нас не остановит: ни [префект парижской полиции Дидье] Лальман, ни коронавирус! Соберемся максимально большой группой, чтобы провести манифестацию, которая, возможно, станет последней крупным событием в ближайшее время», — говорится в публикации активистов сообщества Ultimatum GJ officiel.

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Другое крупное объединение Cerveaux non disponibles также поддерживает этот призыв.

«Несмотря на коронавирус, демократия не будет поставлена ​​под угрозу! 14 марта состоятся демонстрации желтых жилетов. Сейчас больше, чем когда-либо, необходимо не дать свободу действий деструктивной политике [президента Франции Эммануэля] Макрона, который сломал нашу систему здравоохранения ради финансовой элиты, который разрушает солидарность, сделал нас уязвимыми и продает наши общие блага», — подчеркнули участники движения.

Ранее в этот же день газета Le Parisien сообщала, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп запретил в стране массовые мероприятия, численность которых превышает 100 человек во избежание распространения коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заражений во Франции на 13 марта достигло 2876, а смертей — 61.

11 марта ВОЗ официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию. 13 марта гендиректор организации Тедрос Гебрейесус назвал Европу центом этой пандемии.

По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 45.

Движение «желтые жилеты» возникло во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против роста налогов и цен. В дальнейшем требования манифестантов были направлены против институтов государственной власти, которые они обвиняют в недостаточных мерах по борьбе с бедностью и неэффективном управлении страной. Кроме того, они выступают против повышения пенсионного возраста, передает НСН.

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