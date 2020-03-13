«Желтые жилеты» проведут акцию в Париже на фоне коронавируса
Акция протеста «желтых жилетов», запланированная на субботу в Париже, пройдет, несмотря на запрет собраний, введенный правительством Франции из-за коронавируса, сообщили в пятницу, 13 марта, активисты движения в Facebook.
«Завтра: все на [Елисейские] поля! Ничто нас не остановит: ни [префект парижской полиции Дидье] Лальман, ни коронавирус! Соберемся максимально большой группой, чтобы провести манифестацию, которая, возможно, станет последней крупным событием в ближайшее время», — говорится в публикации активистов сообщества Ultimatum GJ officiel.
Другое крупное объединение Cerveaux non disponibles также поддерживает этот призыв.
«Несмотря на коронавирус, демократия не будет поставлена под угрозу! 14 марта состоятся демонстрации желтых жилетов. Сейчас больше, чем когда-либо, необходимо не дать свободу действий деструктивной политике [президента Франции Эммануэля] Макрона, который сломал нашу систему здравоохранения ради финансовой элиты, который разрушает солидарность, сделал нас уязвимыми и продает наши общие блага», — подчеркнули участники движения.
Ранее в этот же день газета Le Parisien сообщала, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп запретил в стране массовые мероприятия, численность которых превышает 100 человек во избежание распространения коронавируса.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заражений во Франции на 13 марта достигло 2876, а смертей — 61.
11 марта ВОЗ официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию. 13 марта гендиректор организации Тедрос Гебрейесус назвал Европу центом этой пандемии.
По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 45.
Движение «желтые жилеты» возникло во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против роста налогов и цен. В дальнейшем требования манифестантов были направлены против институтов государственной власти, которые они обвиняют в недостаточных мерах по борьбе с бедностью и неэффективном управлении страной. Кроме того, они выступают против повышения пенсионного возраста, передает НСН.