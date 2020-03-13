Начальница почты в Башкирии присвоила 300 тыс. рублей

В Учалинском районе Башкирии бывший начальник подразделения Учалинского почтамта подозревается в присвоении и растрате вверенного имущества. В отношении экс-руководителя возбуждено два уголовных дела.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемая похитила 148 тыс. рублей из кассы почтового подразделения, которыми распорядилась по своему усмотрению. С февраля по ноябрь прошлого года женщина выдавала реализуемые на почте товары местным жителям якобы в долг, а когда ей возвращали деньги, она не вносила их в кассу, а забирала себе. Сумма ущерба превышает 300 тыc. рублей. Недостачу обнаружили в ходе проверки финансовой деятельности почтового отделения, сообщает ИА «Башинформ».

Как сообщалось 5 марта, суд в Рязанской области вынес решение в отношении бывшей начальницы почтового отделения Ряжского района. Ее признали виновной в присвоении вверенного ей имущества. Следствие установило, что женщина организовала преступную группу для похищения денег. За пару лет она и ее подчиненная похитили в общей сложности более 16 млн рублей.