Прямой эфир

Жители Липецка сообщили о первых укусах клещей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке фиксируются первые случаи укусов клещей. Пострадавших направляют в областную инфекционную больницу или центр гигиены и эпидемиологии.

Обращения поступали операторам управления по делам ГО и ЧС по телефону. Горожане сообщали, что их укусили клещи. Двое обратившихся уточнили, что самостоятельно сняли вредителей и теперь хотели бы получить консультацию медиков. Об этом пишет GOROD48.

Обработка природных территорий в Липецке начнется 16 марта, она будет длиться около недели. Специалисты напоминают, что при прогулке в парке горожанам необходимо выбирать одежду, которая максимально закрывает поверхность тела, а также пользоваться репеллентами и акарицидными средствами.

Ранее сообщалось, что первые укусы клещей уже зафиксированы в Хабаровске и пригородах. При этом в регионе еще не проведены закупки вакцины против клещевого энцефалита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС рассказали о самых опасных для человека клещах
Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020