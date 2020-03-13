Жители Липецка сообщили о первых укусах клещей

В Липецке фиксируются первые случаи укусов клещей. Пострадавших направляют в областную инфекционную больницу или центр гигиены и эпидемиологии.

Обращения поступали операторам управления по делам ГО и ЧС по телефону. Горожане сообщали, что их укусили клещи. Двое обратившихся уточнили, что самостоятельно сняли вредителей и теперь хотели бы получить консультацию медиков. Об этом пишет GOROD48.

Обработка природных территорий в Липецке начнется 16 марта, она будет длиться около недели. Специалисты напоминают, что при прогулке в парке горожанам необходимо выбирать одежду, которая максимально закрывает поверхность тела, а также пользоваться репеллентами и акарицидными средствами.

Ранее сообщалось, что первые укусы клещей уже зафиксированы в Хабаровске и пригородах. При этом в регионе еще не проведены закупки вакцины против клещевого энцефалита.