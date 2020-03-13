Президент Румынии назначил Орбана премьер-министром

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Людовика Орбана главой правительства. Об этом сообщает румынское агентство AGERPRES в пятницу, 13 марта.

«Единственное предложение, которое я получил, — это кандидатура Людовика Орбана, и в итоге я назначил его на должность председателя правительства», — сказал Йоханнис в своей резиденции в дворце Котрочень.

По данным Reuters, румынский лидер также попросил Орбана сформировать новое правительство. Голосование в парламенте планируется провести в субботу, 14 марта.

Издание Libertatea отмечает, что часть депутатов намерена участвовать в заседании удаленно из-за ситуации с коронавирусом в стране. На сегодняшний день в Румынии этой инфекцией заразились 75 человек. По данным «РИА Новости», Орбан находится на карантине из-за контактов с сенатором Верджилой Кицака, у которого обнаружили этот вирус.

Йоханнис выдвинул кандидатуру Орбана на премьерский пост еще 6 февраля. Тогда же президент отметил, что после консультаций с министрами попросит политика сформировать новое правительство.

За день до этого 5 февраля парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Орбана, за его принятие проголосовал 261 парламентарий при необходимых 233 голосах.

Орбан от Национал-либеральной партии был назначен на должность главы кабмина 4 ноября 2019 года. На посту он сменил Виорику Дэнчилэ от Социал-демократической партии, правительству которой вынесли вотум недоверия в октябре того же года.

В 2016 году в Румынии прошли парламентские выборы, в которых победила Социал-демократическая партия, отмечает REGNUM. На следующий год власти страны объявили амнистию для людей, отбывавших наказание в том числе и по статьям «О превышении должностных полномочий» и «Коррупции». Подобные действия властей вызвали негативную реакцию у общества, и граждане начали протесты.