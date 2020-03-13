Первый вице-премьер Белоусов возглавит совет директоров РЖД

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов займет должность председателя совета директоров ОАО «Российские железные дороги». Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 13 марта.

«Да, совет директоров РЖД я возглавлю», — приводит его слова ТАСС.

Белоусов был назначен первым вице-премьером России указом президента страны Владимира Путина 21 января, до этого он работал помощником президента.

В 1981 году с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «экономист-кибернетик». В 1986 году получил степень кандидата экономических наук, в 2006 году — доктора экономических наук.

С 1981 по 2006 год работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР, а также Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. В первых двух был младшим научным сотрудником, в последнем — старшим научным сотрудником и заведующим лабораторией.

С 2006 года занимал различные должности в правительстве России.