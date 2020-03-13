Захарова предложила Климкину спеть гимн Украины в генконсульстве в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину исполнить гимн страны на территории украинского генконсульства в Республике Крым. Таким образом дипломат отреагировала на его слова о признаке завершения гражданской войны в регионе, сообщает в пятницу, 13 марта, портал «ПолитЭкспресс».

«Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки», — цитирует Захарову телеканал «360».

Ранее в этот же день Климкин заявил, что гражданская война на Украине завершится, когда представители Киева смогут спеть гимн страны в Крыму, а также в Луганске и Донецке, пишет «Федеральное агентство новостей».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом в Москве неоднократно указывали на законность проведенного референдума.