Белоусов рассказал о вероятности возобновления соглашения с ОПЕК

Вероятность возобновления соглашения между Россией и ОПЕК существует. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

По словам вице-премьера, контакты с организацией сохраняются и «всё возможно», передает «Интерфакс».

Вице-премьер заявил, что России придется некоторое время жить в новой «устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель. Цены не могут долго держаться на уровне $20 за баррель, уверен он.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что, по рассчетам ведомства, во второй половине года цена на нефть может подняться до $40-45 за баррель. Он подчеркнул, что сложно сказать, как будет развиваться ситуация, но этот прогноз сделан, исходя из «тех знаний, которые есть».

12 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что при цене на нефть немного выше $40 за баррель рост российской экономики в 2020 году будет близким к нулю. При менее оптимистичном сценарии — цене в 72 рубля за $1 и около $35 за баррель нефти — российская экономика недополучит около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов. При этом Кудрин отметил, что ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, также станут понятны риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. Цена на нефть 9 марта отреагировала на распад соглашения обвалом, который удалось частично отыграть.

После этого снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели и индексы российских компаний.