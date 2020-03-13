Прямой эфир
Сюжет:

Белоусов рассказал о вероятности возобновления соглашения с ОПЕК

0
Фото: TASS/Zuma/Omar Marques
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятность возобновления соглашения между Россией и ОПЕК существует. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка
Падение цен и котировок будет болезненным, но вряд ли продлится долго, считают эксперты

По словам вице-премьера, контакты с организацией сохраняются и «всё возможно», передает «Интерфакс».

Вице-премьер заявил, что России придется некоторое время жить в новой «устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель. Цены не могут долго держаться на уровне $20 за баррель, уверен он.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что, по рассчетам ведомства, во второй половине года цена на нефть может подняться до $40-45 за баррель. Он подчеркнул, что сложно сказать, как будет развиваться ситуация, но этот прогноз сделан, исходя из «тех знаний, которые есть».

12 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что при цене на нефть немного выше $40 за баррель рост российской экономики в 2020 году будет близким к нулю. При менее оптимистичном сценарии — цене в 72 рубля за $1 и около $35 за баррель нефти — российская экономика недополучит около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов. При этом Кудрин отметил, что ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, также станут понятны риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. Цена на нефть 9 марта отреагировала на распад соглашения обвалом, который удалось частично отыграть.

После этого снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели и индексы российских компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК
Министр нефти ОАЭ допустил встречу ОПЕК+ до июня в случае согласия РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020