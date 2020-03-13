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Массовые проверки водителей пройдут в Волгоградской области

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На дорогах Волгограда пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы ГИБДД будут выявлять автомобилистов, которые сели за руль в пьяном состоянии.

Проверки пройдут с 13 по 15 марта. Помимо состояния водителей, сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание таким нарушениям, как отсутствие водительских прав, неиспользование ремней безопасности, а также нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Вместе с инспекторами ГИБДД в рейде будут участвовать члены добровольных народных и казачьих дружин.

С начала года в Волгоградской области зафиксировано 414 ДТП. По сравнению с тем же периодом 2019 года рост составил 9,5%. Жертвами аварий стали 50 человек, что больше уровня прошлого года на 38,9%.

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