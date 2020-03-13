Начата проверка после обнаружения тела подростка в Подмосковье

Тело подростка обнаружили на проезжей части в Подольске. Проводится доследственная проверка, сообщили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

Тело обнаружил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи. Врачи констатировали смерть подростка, передает агентство городских новостей «Москва».

По предварительному заключению эксперта, смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом, сообщает НСН.

«При проведении осмотра места происшествия обнаружен и изъят баллон освежителя воздуха. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка», — говорится в сообщении СУ СК.

29 января сообщалось, что в Демидовском районе Смоленской области нашли тело, которое может принадлежать пропавшему в апреле 2019 года 16-летнему В. Бахову. Для идентификации личности были назначены необходимые экспертизы.