Прямой эфир

Начата проверка после обнаружения тела подростка в Подмосковье

0
Фото: vk.com/Типичный Подольск
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело подростка обнаружили на проезжей части в Подольске. Проводится доследственная проверка, сообщили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

Тело обнаружил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи. Врачи констатировали смерть подростка, передает агентство городских новостей «Москва».

По предварительному заключению эксперта, смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом, сообщает НСН.

«При проведении осмотра места происшествия обнаружен и изъят баллон освежителя воздуха. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка», — говорится в сообщении СУ СК.

29 января сообщалось, что в Демидовском районе Смоленской области нашли тело, которое может принадлежать пропавшему в апреле 2019 года 16-летнему В. Бахову. Для идентификации личности были назначены необходимые экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На теле погибшей под Тамбовом 13-летней девочки найдены следы удушения
В Москве начальника отдела угрозыска и его коллегу уволили за фото в морге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020