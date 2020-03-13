Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если такое решение примет УЕФА. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил российский вице-премьер, председатель координационного совета по подготовке и проведению Евро-2020 Дмитрий Чернышенко.

«В рамках временных рамок, в которых планируется проведение нашей части Евро-2020, мы вполне могли бы расширить программу. Это на усмотрение УЕФА, если они обратятся к нам с таким предложением», — цитирует его «Интерфакс».

Вице-премьер допустил проведение соревнований в России в особом режиме при соблюдении карантина в ситуации с коронавирусом.

Ранее в этот день Чернышенко подчеркнул, что Россия готова обеспечить все меры безопасности на чемпионате Европы по футболу, но будет ориентироваться на постановления УЕФА в вопросе введения возможных ограничений. Также он добавил, что в целях подготовки к турниру принято три федеральных закона и утверждены 15 из 17 нормативных актов, связанных с организацией подготовки к турниру.

Чемпионат Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах Европы. Три матча группового этапа и одна игра на стадии четвертьфинала запланированы в Санкт-Петербурге.

Накануне издание L'Equipe сообщило о намерении УЕФА перенести еще и чемпионат Европы по футболу на 2021 год. В тот же день стало известно о том, что ЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.

Кроме того, спортивные функционеры принимают решения остановить футбольные матчи и в своих национальных чемпионатах. В частности, матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, в Италии серия А остановлена на месяц, а игры Английский премьер-лиги отложены до 3 апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.