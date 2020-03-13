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План тушения лесных пожаров утвердили в Липецкой области

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утвердил сводный план тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2020 года. Определен порядок привлечения сил и средств лесопожарных формирований.

Как сообщает LipetskMedia, в 2020 году тушение будет проводиь ОСАУ «Лесопожарный центр» и подведомственные лесхозу учреждения. В ОСАУ входит девять лесопожарных станций различных типов, у них насчитывается 37 пожарных автомобилей.

На территории лесничеств будут приведены в порядок 50 малых лесопатрульных комплексов. Они оборудованы емкостями для воды, мотопомпами, пожарными рукавами и ранцевыми огнетушителями.

8 марта на сайте администрации Липецкой области появилась информация, что в регионе ввели дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции из-за заболевших жителей региона, которые вернулись из Италии. Накануне стало известно, что в Липецке зарегистрировано три случая заболевания COVID-19.

Особый противопожарный режим уже ввели на 24 территориях Краснодарского края. В регионе фиксируют возгорания камыша и сухой травы. С начала 2020 года на территории Кубани произошло более 150 возгораний сухой растительности.

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