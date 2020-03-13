Жена Овечкина заявила о дефиците продуктов в американских супермаркетах

Супруга капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская пожаловалась на дефицит продуктов в американских супермаркетах. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в Instagram.

По словам Анастасии, на данный момент ее спасает только русский магазин.

«Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — рассказала она.

По словам Шубской, такая ситуация сложилась из-за распространения новой коронавирусной инфекции, пишет «Федеральное агентство новостей».

В США, по данным на 12 марта, от коронавируса COVID-19 умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1635 случаев заболевания.

12 марта сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, передает RT.

В тот же день глава департамента здравоохранения штата Эми Эктон заявила, что более 100 тыс. жителей штата Огайо заражены коронавирусом.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.