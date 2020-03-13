Прямой эфир
Сюжет:

Жена Овечкина заявила о дефиците продуктов в американских супермаркетах

0
Фото: Global Look Press/imago-images.de/Richard B. Levine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская пожаловалась на дефицит продуктов в американских супермаркетах. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в Instagram.

По словам Анастасии, на данный момент ее спасает только русский магазин.

«Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — рассказала она.

По словам Шубской, такая ситуация сложилась из-за распространения новой коронавирусной инфекции, пишет «Федеральное агентство новостей».

В США, по данным на 12 марта, от коронавируса COVID-19 умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1635 случаев заболевания.

12 марта сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, передает RT.

В тот же день глава департамента здравоохранения штата Эми Эктон заявила, что более 100 тыс. жителей штата Огайо заражены коронавирусом.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса в США достигло 41 человека
Власти Огайо подозревают наличие в штате 100 тыс. зараженных коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020