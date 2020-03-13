Мужчина погиб в ДТП с фурой в Ульяновской области

В Старомайнском районе Ульяновской области столкнулись большегруз Scania и Ford Focus. Погиб один человек, сообщат пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла в пятницу, 13 марта, около 6:50 на 17-м км автодороги Ульяновск – Димитровград – Самара – Старя Майна – Матвеевка. В результате столкновения 36-летний пассажир легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет 1ul.ru.

Водитель Ford также пострадал. По информации УМВД, он обращался за медицинской помощью.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

12 марта сообщалось, что ГИБДД в Башкортостане проводит проверку по факту массового ДТП с участием бензовоза. Два человека погибли, еще двое доставлены в больницу.