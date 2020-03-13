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В Тульской области 35 населенных пунктов остаются без электричества

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В Тульской области без энергоснабжения остаются 35 населенных пунктов. Губернатор Алексей Дюмин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тульской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, министр ЖКХ Олег Дючков доложил, что изначально в зоне отключения находились 116 населенных пунктов региона, в которых проживают 7,9 тыс. человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются, на местах работают аварийные бригады, пишет газета «Тульские известия».

Социальные объекты при необходимости подключены к резервным источникам питания. Работа объектов тепло- и водоснабжения ведется в обычном режиме.

Врио замначальника ГУ МЧС России по Тульской области Игорь Сазонов представила анализ ситуации. Также он отметил, что аварийность на системах электро-, водо- и теплоснабжения значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Губернатор обратил внимание собравшихся на важность поддержания готовности всех оперативных служб в связи с риском неблагоприятных метеоусловий.

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