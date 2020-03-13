97-летняя бабушка стала Instagram-блогером

97-летняя бабушка из Екатеринбурга стала Instagram-блогером. Алефтина Груздкова — ветеран Великой Отечественной. Страничку в соцсетях пенсионерке создал внук, так он хотел отвлечь ее от грустных мыслей. Год назад мошенники украли у Алефтины Николаевны полмиллиона рублей. Задумка удалась, за ее жизнью следят 19 тыс. подписчиков. В своем блоге ветеран делится фронтовыми историями и рассказывает стихи.