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Начальников уволенных за селфи в морге полицейских наказали

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Руководители сотрудников полиции, устроивших скандальную фотосессию на фоне тел в морге, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе полицейского главка по Москве.

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Как уточняется, начальник УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

А заместитель начальника УВД по СЗАО Москвы Алексей Кориненко и начальник отдела полиции по району Щукино Иван Понятойкин будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям, уточняет «Газета.ру».

«Начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Сергей Гладышев будет освобожден от занимаемой должности», — объяснил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Фотографию на фоне тел умерших в морге сделали майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева. Снимок был обнаружен сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве.

Селфи сделал Горнеев, лейтенант стояла за его спиной и показывала в камеру грязные резиновые перчатки. Сзади полицейских находилось несколько человеческих тел.

Съемка проводилась в морге №5 ГКБ №67. После служебной проверки полицейских уволили из органов внутренних дел.

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