Стрелу автокрана согнуло на стройке ледового дворца в Самаре

В Самаре на стройплощадке будущего ледового Дворца спорта согнуло стрелу автокрана. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщает НИА «Самара», инцидент произошел в четверг, 12 марта. Под тяжестью груза согнулась стрела автокара, в результате чего кран немного накренило, а крюк завис над припаркованными машинами.

«Автомобилистам, что припарковались у забора стройплощадки, рекомендовали отогнать свои автомобили. На место приехал еще один автокран и подцепил поврежденную стрелу, затем ее развернули в сторону чаши будущего ледового дворца и стали медленно сворачивать, — рассказали очевидцы корреспондентам.

Как рассказали очевидцы сайту KP.ru, автомобилистам было рекомендовано отогнать свои машины. На место прибыл еще один кран, подцепил согнутую стрелу, развернул ее и стал медленно сворачивать.

Происшествие внесло изменения в процесс работы, однако стройка не остановилась. Серьезных повреждений не зафиксировано.

13 февраля сообщалось, что при падении крана в Ростовской области погиб рабочий. По факту ЧП начата проверка.