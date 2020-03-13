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Нарышкин рассказал о плодотворном партнерстве спецслужб России с ЦРУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживают партнерские отношения. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью японскому журналу Toyo Keizai.

«С американскими партнерами, как и с многими другими, в том числе японскими, мы ведем довольно широкий обмен оперативной разведывательной информацией о целях террористических группировок, о персональном составе, о каналах финансирования и замыслах проведения отдельных террористических акций», — сказал Нарышкин.

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Он отметил, что проблемы межгосударственных отношений и возникновение напряженности никоим образом не влияют на сотрудничество между спецслужбами.

Кроме того, Нарышкин поговорил с журналистом о роли разведки в вопросе кибербезопасности.

«Как сказал [Эдвард] Сноуден в своей книге, Соединенные Штаты контролируют и будут контролировать мировые коммуникации. И они будут следить за телефонными звонками и другими разговорами миллионов людей. Я думаю, что у них есть эта возможность и они ей пользуются. В результате они игнорируют основные права человека. Нам это не нужно. Нет необходимости вообще», — сказал Нарышкин

Он подчеркнул, что обвинения России в кибератаках беспочвенны. По его словам, США неоднократно делают подобные заявления, но не предоставляют никаких доказательств.

Эдвард Сноуден — экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования властей США, он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию, где и получил вид на жительство, который, как он заявил в феврале 2020 года, хочет вскоре продлить.

20 ноября Нарышкин уже заявил о взаимодействии и партнерстве с ЦРУ. Ключевым направлением сотрудничества, по его словам, считается борьба с международным терроризмом.

11 ноября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что России и США необходимо искать сферы взаимных интересов для сотрудничества. По его словам, будучи директором ЦРУ, он работал в тесном сотрудничестве с российским коллегой, с которым они сорвали террористический заговор в Санкт-Петербурге.

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