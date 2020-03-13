В Москве порывы ветра достигают 25 м/с

В Москве сильный ураганный ветер, его порывы достигают 25 м/с. Ветер валит деревья и срывает обшивку домов. Повреждены автомобили. Один человек погиб. Во время движения на его машину упало дерево. Также из-за непогоды пострадали трое. В МЧС призывают жителей и гостей столицы быть осторожными. Предупреждение будет действовать до вечера пятницы. А в выходные в Москве обещают сильное похолодание: столбик термометра опустится до - 8 градусов.