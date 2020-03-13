Пенсионер погиб при наезде поезда в Ленинградской области

В Ленинградской области проводится проверка по факту гибели 74-летнего мужчины на железной дороге. Пенсионера сбил поезд.

Трагедия произошла в районе станции Лебяжье-Калище. По данным транспортное полиции, мужчина переходил пути в неположенном месте. Он не заметил приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение и звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщает телеканал «78».

Известно, что погибший является жителем Липецкой области. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области пассажирский поезд сбил 67-летнюю пенсионерку, которая переходила пути к электричке в сторону Ряжска. От полученных травм женщина скончалась на месте.