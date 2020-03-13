РЖД отменила поезда Москва–Прага по просьбе Чехии

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяют поезда Москва–Прага с 13 марта по просьбе «Чешских железных дорог». Об этом российский холдинг сообщил на своей странице в Twitter.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.

В сообщении на сайте российского холдинга говорится, что до особого указания приостановили курсирование пассажирских поездов через границу Чехии и Польши. Меру ввели для предупреждения проникновения в Чешскую Республику коронавирусной инфекции.

Так, прекращено курсирование беспересадочных вагонов № 19/753, 21/355, 22/356 из Москвы в Прагу и обратно. Поезда, которые отправились из Москвы в Прагу 12 марта остановят на станции Богумин 13 марта в 13:20 по местному времени. Пассажиров бесплатно пересадят на другой поезд для доставки до места назначения, пишет «Газета.ру». Беспересадочные вагоны Федеральной пассажирской компании, следующие по маршруту Прага–Москва, отправятся с пассажирами 13 марта из чешской столицы в Россию согласно расписанию.

Неиспользованные проездные в отмененные поезда можно вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом денег пассажирам следует обратиться в любую железнодорожную кассу на территории страны, в которой они покупали билет. Электронные проездные пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они оформляли их.

Ранее в пятницу авиакомпания «Победа» сообщила об отмене рейсов в Словакию и Чехию из-за запрета правительств этих государств на полеты в ряд городов на фоне коронавируса. Рейсы в Братиславу отменили с 13 марта по 28 марта, в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля. Клиентам, которые сейчас в Братиславе и Карловых Варах, предлагается вернуть деньги в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву.

Ранее, 12 марта, посольство Чехии на 30 дней приостановило выдачу шенгенских виз из-за распространения коронавируса. С полуночи 13 марта в стране запрещено пересекать границы, кроме как в 11 пунктах пропуска. Правительство запретило проведение публичных мероприятий с участием более 30 человек, посещение гражданами спортзалов, библиотек, музеев и других мест массового скопления людей. Учреждения общественного питания должны закрываться с 20:00 до 6:00.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа (ARS-CoV-2), началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 марта, инфекция распространилась на 123 страны. Всего в мире заразилось более 132 тыс. человек, 4947 погибли. В Чехии, по информации ВОЗ, зарегистрированы 116 заболевших.

11 марта ВОЗ объявила пандемию в связи с эпидемией COVID-19.