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Силач из подмосковных Люберец перетянул эвакуатор с автобусом

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Новый уникальный трюк выполнил экстремал, глава подмосковного отделения «РосМолСпорта» Сергей Агаджанян при подготовке к перетягиванию самолета. Он перетянул эвакуатор MAN весом 40 т с прицепленным к нему автобусом среднего класса весом более 9 т. Одновременно с этим силач надул до разрыва трехлитровую резиновую грелку.

Как рассказала «Подмосковью сегодня» коллега Агаджаняна, член ассоциации российских силачей Оксана Кошелева, ему удалось установить рекордное достижение по перетягиванию веса без специальных приспособлений. Подобных по сложности и опасности номеров в мире силового экстрима еще не было.

Агаджанян таким образом готовится к заключительному номеру патриотического флешмоба, приуроченного к 75-летию Великой Победы, когда он будет тянуть самолет «Сухой Суперджет».

При подготовке экстремал перетянул автомобиль для реактивных снарядов «Катюша», вертолеты Ми-8 и Ми-17, пожарную машину ЗИЛ, бронеавтомобиль «Тигр», трамвай «Аннушка», тепловоз ТУ2, лондонский автобус и теплоход «Вещий Олег».

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