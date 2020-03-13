Резкое ухудшение погоды ожидается в Ставропольском крае

В Ставропольском крае прогнозируют резкое ухудшение погоды на следующей неделе. МЧС сообщает о заморозке и снегопадах.

Согласно прогнозам, с 16 по 19 марта на Ставрополье температура воздуха может опуститься до -8 градусов. Заморозки ожидаются в ночные часы и утром, уточняет NewsTracker. Кроме того, 16 и 17 марта в регионе ожидается снегопад. Возможно налипание мокрого снега и образование гололедицы.

Ветер усилится до 18 м/с. Жителей региона просят соблюдать осторожность при нахождении на улице. Водителям стоит отказаться от поездок на личном транспорте при сложных погодных условиях.

Ранее предупреждение о сложных погодных условиях получили жители Москвы. С ночи 13 марта в столице наблюдается сильный ветер с порывами до 25-27 м/с. Горожанам рекомендуют закрывать окна, не оставлять детей без присмотра и не прятаться под деревьями и за хрупкими конструкциями.