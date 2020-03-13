Прямой эфир

Резкое ухудшение погоды ожидается в Ставропольском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском крае прогнозируют резкое ухудшение погоды на следующей неделе. МЧС сообщает о заморозке и снегопадах.

Согласно прогнозам, с 16 по 19 марта на Ставрополье температура воздуха может опуститься до -8 градусов. Заморозки ожидаются в ночные часы и утром, уточняет NewsTracker. Кроме того, 16 и 17 марта в регионе ожидается снегопад. Возможно налипание мокрого снега и образование гололедицы.

Ветер усилится до 18 м/с. Жителей региона просят соблюдать осторожность при нахождении на улице. Водителям стоит отказаться от поездок на личном транспорте при сложных погодных условиях.

Ранее предупреждение о сложных погодных условиях получили жители Москвы. С ночи 13 марта в столице наблюдается сильный ветер с порывами до 25-27 м/с. Горожанам рекомендуют закрывать окна, не оставлять детей без присмотра и не прятаться под деревьями и за хрупкими конструкциями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 110 деревьев повалил штормовой ветер в Калининградской области
Ураганный ветер ожидают в выходные на Колыме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020