Заведующая детсадом в Астрахани подозревается в мошенничестве

Руководитель детского сада в Астрахани подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, заведующая фиктивно устроила на должность дворника и воспитателя местную жительницу. Подозреваемая лично составляла табели учета, на основании которых начислялась заработная плата и иные выплаты, пишет «Астрахань-24».

В период с 2016 по 2017 год руководитель дошкольного учреждения присвоила более 190 тыс. рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

12 марта сообщалось, что в Волгограде в мошенничестве обвиняется директор управляющей компании. Нестыковки были выявлены во время проверки, проведенной прокуратурой и сотрудниками ОЭБ и ПК городского УМВД. Как выяснилось, подряд на ремонт дома был отдан фирме, директором которой являлась мать подозреваемого, а сами работы при этом выполнены не были.