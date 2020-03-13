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Cемь переболевших коронавирусом выписаны из российских больниц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Cемь инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в России выписаны из больниц с связи с выздоровлением. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил Минздрав.

Выписанные — граждане России, Китая и Италии, среди них в том числе россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.

Ранее 13 марта в Ленинградской области был зарегистрирован первый в регионе случай инфицирования коронавирусом. 12 марта в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране было 35 зараженных.

8 марта сообщалось, что трое россиян, эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess в конце февраля, выписаны из больницы в Казани после выздоровления от коронавируса. Всего на карантине было восемь человек, но у остальных заболевание не подтвердилось.

Днем ранее из больницы вышел первый в России излечившийся от коронавируса пациент — москвич Давид Беров. Позже он рассказал журналистам, что не испытывал никаких симптомов, кроме насморка и кашля, но после возвращения из Италии решил провериться на всякий случай.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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