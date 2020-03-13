Количество фальшивых купюр сократилось в Удмуртии

В Удмуртии в 2019 году сократилось количество фальшивых купюр. В основном специалисты выявляли денежные знаки номиналом 5000 и 1000 рублей.

По данным республиканского отделения Банка России, за год в Удмуртии выявили 96 поддельных купюр. Это на 22,6% меньше, чем годом ранее, сообщает ИА «Сусанин». Помимо российских денежных знаков, специалисты обнаружили поддельную иностранную валюту. В частности, выявлено три банкноты номиналом $100, а также одна купюра номиналом 50 китайских юаней.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных купюр. Злоумышленники приобрели фальшивки через интернет и пытались их обналичить при оплате покупок.