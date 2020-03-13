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Козловский вал в Тамбовской области признали археологическим наследием

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В Никифоровском районе Тамбовской области выявили очередной объект археологического наследия – Козловский вал. Приказ о внесении его в соответствующий перечень был подписан начальником регионального управления по госохране объектов культурного наследия.

Козловский вал оборонительный черты идет от реки Челновой до реки Польной Воронеж. Он входил в Белгородско-Симбирскую укрепленную линию, построенную для защиты российского государства от набегов крымских и ногайских татар в XVII веке, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Кроме того, объектом археологического наследия была признана курганная группа около села Кузьмино-Гать, расположенная в Тамбовском районе. В 2019 году здесь велись раскопки. За три месяца археологам удалось обнаружить 47 детских и взрослых захоронений второй половины II тысячелетия до н.э.

На территории этой группы ученые также обнаружили очень редкое парное детское захоронение. Останки были расположены друг за другом в позе эмбриона.

В феврале в Тамбовской области объектами археологического наследия признали восемь курганов, а в январе такой статус получили еще три объекта.

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