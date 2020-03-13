Прямой эфир

Границы исторического поселения определят в Ейске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ейске определят границы исторического поселения. Это необходимо для создания особых условий для развития самого города и его туристического потенциала.

В уточненные границы исторического поселения уже включили 126 кварталов центра города, 134 памятника истории и культуры, 212 зданий и сооружений в едином стиле и с одним цветовым решением и декоративными элементами.

Как пишет ИА «Кубанские новости», особый режим прежде всего ограничит застройку. Также в администрации Краснодарского края уточнили, что эта работа направлена на восстановление историко-архитектурной среды и создание условий для развития Ейска.

Официальное утверждение границ запланировано на май 2020 года.

Ранее сообщалось, что Ейск признали одним из самых популярных лечебных курортов в России в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Особый противопожарный режим ввели в Краснодарском крае
В Германии связались с Россией по делу преступлений нацистов в Ейске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020