Границы исторического поселения определят в Ейске

В Ейске определят границы исторического поселения. Это необходимо для создания особых условий для развития самого города и его туристического потенциала.

В уточненные границы исторического поселения уже включили 126 кварталов центра города, 134 памятника истории и культуры, 212 зданий и сооружений в едином стиле и с одним цветовым решением и декоративными элементами.

Как пишет ИА «Кубанские новости», особый режим прежде всего ограничит застройку. Также в администрации Краснодарского края уточнили, что эта работа направлена на восстановление историко-архитектурной среды и создание условий для развития Ейска.

Официальное утверждение границ запланировано на май 2020 года.

Ранее сообщалось, что Ейск признали одним из самых популярных лечебных курортов в России в 2019 году.