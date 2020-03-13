Четыре точки концентрации ДТП ликвидируют в Рязанской области

В Рязанской области примут меры для ликвидации четырех точек концентрации дорожных аварий. Кроме того, на трассах уже обновляют освещение.

На трассе Калуга–Тула–Михайлов–Рязань было установлено более 200 новых светильников на уличных фонарях. Общая протяженность участков составила 3,5 км. Светильники находятся в границах населенных пунктов Стенькино, Волдыревка и Высоковские дворики, уточняет РИА «7 новостей».

Меры по ликвидации точек концентрации ДТП будут приняты на трассе Р-132. На один отрезок нанесут шумовые полосы и установят световозвращатели, на втором появятся предупреждающие информационные щиты и сигнальные полосы. Также в районе АЗС потоки разделят сплошной линией разметки.

На федеральной трассе Р-22 «Каспий» на двух участках установят информационные щиты и разместят шумовые полосы. Кроме того, на одном из участков запретят выезд на встречную полосу.