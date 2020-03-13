В Москве начальника отдела угрозыска и его коллегу уволили за фото в морге

Начальника уголовного розыска отдела МВД России по столичному району Щукино и его подчиненную уволили за фотографию в морге. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе столичного главка МВД.

Управление собственной безопасности ГУ МВД России по городу Москве выявило в ходе проверочных мероприятий фотографию начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной — оперуполномоченного того же отдела лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, съемка проводилась в морге № 5 ГКБ № 67.

После служебной проверки полицейских уволили за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли начальство уволенных сотрудников из УВД по Северо-Западному административному, сообщает телеканал «Звезда». Начальника этого УВД генерал-майора полиции Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии, уточняет «Ридус».

Из ОВД также будут уволены замначальника УВД по СЗАО, начальник полиции полковник полиции Алексей Кориненко, начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО майор полиции Сергей Гладышев и начальник отдела МВД по району Щукино полковник полиции Иван Понятойкин.

В декабре 2019 года сообщалось, что замдиректора тюменского пансионата ветеранов войны и труда Игорь Поляков лишился своего поста. В августе соцучреждение оказалось в центре скандала после того, как труженицу тыла Анну Бусыгину похоронили в пластиковом пакете. Тогда был уволен глава пансионата Владимир Максименко.