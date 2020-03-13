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Частоту уборки улиц в Якутске определят специальные датчики

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В Якутске установят специальные датчики, по показаниям которых будет определяться частота уборки дорог. Это будет сделано в рамках разработки интеллектуальной транспортной системы, в которой участвует столица Якутии. Программа входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам замглавы города по развитию территорий Евгения Григорьева, которые приводит ИА SakhaNews, также предусмотрено внедрение блока по управлению коммунальной техникой в соответствии с метеоусловиями. Всё это должно изменить подход к содержанию и уборке улично-дорожной сети.

В свою очередь глава МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов предложил выделить дополнительные средства для увеличения парка автотехники по содержанию дорожной сети. Он отметил, что протяженность дорожного полотна увеличивается мало, зато увеличиваются виды работ по его содержанию. Если раньше можно было обойтись грейдированием, то сейчас необходима уборка специальной техникой.

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