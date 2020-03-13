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6-13 марта в объективе «Известий»

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Международная выставка кошек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Международная выставка кошек «Кэтсбург-2020» в МВЦ Крокус Экспо
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Продажа цветов к празднику 8 Марта на Рижском рынке в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Продажа цветов накануне праздника 8 марта на Рижском рынке в Москве
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Хоккей матч КХЛ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Хоккейный матч между командами «Спартак» - «Динамо»
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Праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Филипп Киркоров во время выступления на Праздничном шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском дворце
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Деловой центр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вид на Московский международный деловой центр
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Футбол
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Футбольный матч между командами «Локомотив» - «Ахмат»
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Московская биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На Московской бирже
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Санитарная обработка автобуса перед выходом на маршрут в связи пандемии нового коронавируса в мире
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Санитарная обработка столичных автобусов на фоне объявленной в мире пандемии коронавируса
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Ханты-Мансийск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Развлекательная программа фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске
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Ивановский парашютный завод Полет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Работница Ивановского парашютного завода «Полет»
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