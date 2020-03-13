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Новый температурный рекорд зафиксирован в Казани

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В Казани зафиксирован очередной температурный рекорд. 12 марта воздух в столице Татарстана прогрелся до +9 градусов.

Необычайно высокая температура была отмечена на метеостанции «Казань-Опорная». Там потеплело до +8,4 градуса. На авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» температура воздуха составила +8,1 градуса. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». На станции «Казань-Сокол» зафиксирована температура +9 градусов.

Прежний рекорд для 12 марта был установлен в 2015 году. Тогда в Казани воздух прогрелся до +6 градусов.

По данным синоптиков, с начала 2020 года температурные рекорды обновились 14 раз, в том числе пять раз в течение весны.

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