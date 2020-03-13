Прямой эфир

Более 400 зубров насчитали в нацпарке в Орловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орловском полесье (Орловская область) провели зимний учет зубров. В национальном парке насчитали 426 особей, в числе которых 55 телят.

По данным специалистов, в течение зимы фиксировались плавающие температуры. Это повлияло на быстрое таяние снежного покрова. Из-за этого зубры переместились от подкормочных площадок, где животные обычно живут в течение всего зимнего периода, на участки с сочным травянистым кормом в поймах палых рек и ручьев. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Также в этом сезоне материнское стадо делилось на мелкие группы. Из-за этого учет животных был затруднен. Вместо однодневного мероприятия сотрудникам Орловского полесья пришлось проводить комплексный учет с регистрацией зубров с помощью фотоловушек.

За две недели в нацпарке насчитали 426 особей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский зоопарк отправит леопарда в Финляндию и оленей в Германию
Медведи раньше времени вышли из спячки в Сахалинском зоопарке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020