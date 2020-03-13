Более 400 зубров насчитали в нацпарке в Орловской области

В Орловском полесье (Орловская область) провели зимний учет зубров. В национальном парке насчитали 426 особей, в числе которых 55 телят.

По данным специалистов, в течение зимы фиксировались плавающие температуры. Это повлияло на быстрое таяние снежного покрова. Из-за этого зубры переместились от подкормочных площадок, где животные обычно живут в течение всего зимнего периода, на участки с сочным травянистым кормом в поймах палых рек и ручьев. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Также в этом сезоне материнское стадо делилось на мелкие группы. Из-за этого учет животных был затруднен. Вместо однодневного мероприятия сотрудникам Орловского полесья пришлось проводить комплексный учет с регистрацией зубров с помощью фотоловушек.

За две недели в нацпарке насчитали 426 особей.