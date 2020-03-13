В Кремле оценили перспективы саммита «ядерной пятерки»

В Кремле считают, что перспективы саммита «ядерной пятерки» очень велики. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все говорят, что наилучшей площадкой для проведения такой встречи могла бы стать генассамблея [ООН] юбилейная. Это сентябрь. Опять же времени много, и пока говорить, как и может ли вообще коронавирус повлиять <…> Сейчас мы исходим из того, что перспективы такой встречи, очень нужной всему человечеству, очень позитивны и очень велики», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, получила ли Москва сообщение о согласии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять участие в саммите стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Песков сказал, что «есть определенные сигналы» заинтересованности Британии в проведении такой встречи.

Ранее, 12 марта, появились сообщения о том, что Лондон уведомил Москву о готовности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять участие в саммите «ядерной пятерки».

3 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир. В Кремле отмечают, что идею также поддержали Франция и Китай.