Прямой эфир

Жительница Омска перевела лжебанкирам 670 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске очередной жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Ленинского округа. Поверив лжебанкирам, она лишилась около 670 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омску, потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что с ее счета пытались снять денежные средства, и, чтобы обезопасить сбережения, необходимо в ближайшем отделении банка перевести на другой счет 250 тыс. рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

После получения денег злоумышленники снова связались с омичкой и сказали, что оставшиеся на ее счете кредитные 290 тыс. рублей также необходимо «обезопасить». Совершив 29 операций, женщина перевела мошенникам всю сумму, а затем еще 118 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что за весь период общения с мошенниками женщина ни разу не усомнилась в правдивости их слов. Обман стал очевиден, когда она не смогла дозвониться ни по одному из имеющихся у нее номеров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере».

Ранее в марте в МВД России сообщили, что в стране стали чаще подделывать банковские карты. В 2019 году количество подобных преступлений увеличилось на 57,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директора УК в Волгограде обвиняют в мошенничестве при ремонте дома
Мошенники похитили с карты жителя Оренбурга свыше 200 тыс. рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020