Жительница Омска перевела лжебанкирам 670 тыс. рублей

В Омске очередной жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Ленинского округа. Поверив лжебанкирам, она лишилась около 670 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омску, потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что с ее счета пытались снять денежные средства, и, чтобы обезопасить сбережения, необходимо в ближайшем отделении банка перевести на другой счет 250 тыс. рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

После получения денег злоумышленники снова связались с омичкой и сказали, что оставшиеся на ее счете кредитные 290 тыс. рублей также необходимо «обезопасить». Совершив 29 операций, женщина перевела мошенникам всю сумму, а затем еще 118 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что за весь период общения с мошенниками женщина ни разу не усомнилась в правдивости их слов. Обман стал очевиден, когда она не смогла дозвониться ни по одному из имеющихся у нее номеров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере».

Ранее в марте в МВД России сообщили, что в стране стали чаще подделывать банковские карты. В 2019 году количество подобных преступлений увеличилось на 57,2%.