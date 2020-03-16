После скандальной отставки главы первого кабинета министров президента Владимира Зеленского на премьерский пост можно было назначать буквально кого угодно. Любой мало-мальски компетентный функционер, хоть что-то понимающий в реальной экономике, выигрышно смотрелся бы на контрасте с правительством Алексея Гончарука. Поэтому назначение «очень мощного менеджера» вместо самокатного активиста уже само по себе можно воспринимать как шаг в правильном направлении.

При этом планка общественных ожиданий от нового кабмина довольно низка: каких-то существенных положительных сдвигов или тем более прорыва от команды Зеленского граждане преимущественно уже не ожидают. Задача нового кабмина до предела проста: минимизировать последствия провальной работы своих предшественников и неумолимо надвигающегося глобального экономического кризиса, в условиях которого Украина может оказаться самым слабым и неподготовленным звеном.

Начиная с чрезмерной зависимости от заемных средств и заканчивая стремительно нарастающими демографическими дисбалансами — даже в условиях мирного времени — социально-экономическая ситуация на Украине была бы крайне напряженной. Экономика страны во многом ещё как-то держится на плаву за счет кредитов МВФ, прошлогоднего рекордного притока спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и прочих финансовых «инъекций», которые не решают, а только загоняют вглубь системные проблемы.

Только в нынешнем году Украина должна выплатить $17 млрд государственных долгов. Это примерно треть ВВП страны. Если же на фоне глобальной финансово-экономической турбулентности заграничные спекулянты сбросят рискованные украинские ОВГЗ, то это повлечет за собой образование дополнительной бюджетной дыры в $4–5 млрд. За первый месяц года минэкономики впервые за 49 месяцев зафиксировало снижение ВВП. Похоже, что это только начало крайне неприятного для Украины долгосрочного тренда.

Единственный выход и, возможно, последний шанс для «аграрной сверхдержавы» диверсифицировать отсталую сырьевую экономику в пользу высокотехнологичной промышленности — выход из-под деструктивного внешнего управления. Отставку провального «грантового» премьера и назначение главой нового кабмина Дениса Шмыгаля, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, можно рассматривать как робкую заявку на восстановление суверенитета страны.

Причудливым образом именно наиболее состоятельные граждане Украины могут оказаться спасителями «незалежной». Тот же Ахметов только за один год потерял $2,6 млрд. Ненамного лучше обстоят дела и у других местных олигархов. То есть внешнее управление не просто крайне негативно сказывается на перспективах страны и «маленьких украинцев», но и сильно бьет по карманам крупного бизнеса. Кто бы мог подумать, что возвращение олигархами утраченных после евромайдана позиций может оказаться плохим, но всё-таки не худшим вариантом для Украины.

Весьма примечательно, что новый премьер начал свою каденцию с громкого заявления о том, что «возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме». Более 70% граждан выступают против открытия земельного рынка, и власти страны не могут так или иначе не ретранслировать эти общественные настроения вовне. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung констатирует нарастающее разочарование Запада Владимиром Зеленским, который заменил молодую команду министров людьми, «оглядывающимися назад». Последовавшее за назначением Шмыгаля бегство европейских инвесторов и обвал курсов гособлигаций в данном контексте следует воспринимать как прямой сигнал западных кураторов Киеву: даже самые робкие попытки восстановления суверенитета дорого обойдутся стране и ее руководству.

Но настоящей лакмусовой бумажкой готовности и способности властей Украины действовать в своих долгосрочных национальных интересах станет исход схватки США и Китая за контроль над корпорацией «Мотор Сич» — одним из немногих сохранившихся со времен СССР высокотехнологичных предприятий, продукция которого до сих пор востребована в мире. Накануне американское интернет-издание BuzzFeed, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило о запрете продажи компании китайским инвесторам через решение Антимонопольного комитета Украины. Для дышащей на ладан экономики такое развитие событий означает исторический приговор к высшей мере деиндустриализации. Очевидно, что Вашингтон заинтересован в приобретении «Мотор Сич» исключительно по «схеме «Бесприданницы» — чтобы технологии не достались Пекину. А стало быть, основанные на них производственные цепочки будут попросту разорваны и банально не достанутся никому, поскольку американцам украинские двигатели вовсе не нужны.

С учетом вышеперечисленных нерадужных перспектив, придать Украине импульс развития могло бы долгосрочное урегулирование ситуации в Донбассе. Неразрешенность конфликта, даже в относительно спокойной стадии, отрицательно сказывается буквально на всех аспектах социально-экономической ситуации в стране. Однако ни Зеленский, ни Шмыгаль даже в таком принципиальном вопросе не готовы пойти наперекор «смотрящим» от партии войны в лице Авакова и прочих персонажей, доставшихся новой власти в наследство от Петра Порошенко. Да и западные кураторы не особо стремятся помочь Киеву нормализовать отношения с Донбассом. Ситуация неопределенности и наличие постоянного очага напряженности позволяет им сохранять контроль над Украиной, которая в случае урегулирования ситуации по всем экономическим законам неизбежно вернется в орбиту влияния России, восстановит контакты с китайскими инвесторами и в целом начнет действовать в своих национальных интересах.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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