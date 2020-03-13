Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 1,5 млн просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой они будут представлять Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах, за 10 часов собрал почти 1,5 млн просмотров на YouTube.

Видео было размещено на официальном канале «Евровидения» и меньше чем за сутки собрало 1,455 млн просмотров, о чем свидетельствуют данные видеохостинга.

Официальная премьера клипа на песню Uno состоялась накануне вечером в эфире программы «Вечерний Ургант». Также 12 марта сообщалось, что группа выступит на международном конкурсе в расширенном составе.

О том, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе, стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas.

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).