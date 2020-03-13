Сплошные проверки пешеходов-нарушителей пройдут в Брянске

В Брянске запланированы очередные сплошные проверки ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пешеходов-нарушителей.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, рейды пройдут 13, 16 и 17 марта на оживленных улицах в рамках профилактической операции «Пешеход».

В проверках задействуют 14 дополнительных экипажей ДПС, пишет интернет-газета «Брянские новости». Рейды пройдут во всех районах города.

В феврале сообщалось, что российские граждане в 2019 году получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей. Число выписанных штрафов увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом.