Берлин закроет школы и детские сады из-за коронавируса

Берлин со следующей недели начнет закрывать школы и детские сады из-за распространения коронавируса. Также будет сокращено количество общественного транспорта, сообщил в пятницу, 13 марта, телеканал n-tv со ссылкой на бургомистра Михаэля Мюллера.

Детские сады начнут закрывать с 16 марта. Федеральная земля Нижняя Саксония объявила о закрытии с понедельника всех школ.

11 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2 до 70% населения Германии. В тот же день власти федеральной земли Берлин отменили мероприятия, рассчитанные на более 1 тыс. участников. Футбольные матчи проводятся без зрителей.

Число случаев коронавируса в стране выросло в четверг до 2,4 тыс., пять человек скончались.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 130 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. пациентов.