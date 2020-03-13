Более 110 деревьев повалил штормовой ветер в Калининградской области

В Калининградской области из-за штормового ветра оказались повалены 118 деревьев. В Гурьевске дерево обрушилось на школьницу.

По данным МЧС, скорость ветра во второй половине дня 12 марта достигала 30 м/с на побережье. В регионе действовало штормовое предупреждение. Все деревья удалось убрать в короткие сроки, длительного отключения электричества для населения Калининградской области не допущено. Об этом сообщает Калининград.Ru.

В Гурьевске дерево рухнуло на 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

13 марта действие штормового предупреждения в регионе было отменено.