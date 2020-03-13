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Дело возбудили после падения ледяной глыбы на девочку в Иркутске

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СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту падения ледяной глыбы с крыши здания на семилетнего ребенка. Оно будет расследоваться по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью».

Следователи установили, что здание, с крыши которого обрушился лед, принадлежит коммерческим структурам. Сейчас устанавливаются лица, которые ответственны за обслуживание здания, пишет ИА IrkutskMedia.

Инцидент произошел в Иркутске 8 марта. Девочка гуляла возле дома с братом, когда на ее голову обрушился лед. После этого девочку с травмами головы доставили в больницу. Сейчас она проходит стационарное лечение.

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