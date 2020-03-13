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Школу в Южно-Сахалинске перевели на карантин из-за гепатита А

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В Южно-Сахалинске среднюю школу № 6 перевели на карантинный режим из-за гепатита А, который обнаружили у одного из учеников. Это сделано по распоряжению Роспотребнадзора. Школа № 6 — одна из крупнейших в городе. Здесь обучаются около 1,7 тыс. детей.

Как рассказал ИА SakhalinMedia один из сотрудников школы, пока нет подтверждения, что мальчик заразился в стенах учебного заведения. Зараженный находится дома. У других детей гепатит не нашли.

Симптомы этой болезни могут появиться в течение 35 дней. Поэтому карантинный режим в школе продлится, по предварительным данным, до конца марта. Учебный процесс продолжается, но сама школа находится под присмотром медиков — каждую неделю туда будет приходить инфекционист.

Гепатит А — острое инфекционное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А. Оно передается через зараженную пищу, грязь на руках и зараженную воду.

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