В «Гознаке» заявили о защите банкнот от инфекций

«Гознак» заверил, что российские деньги не разносят инфекции. При производстве купюры обрабатываются антисептическими веществами, поэтому являются неблагоприятной средой для жизни и размножения микроорганизмов. Но в целях профилактики специалисты всё же рекомендуют мыть руки после контакта с банкнотами. А особенное внимание Роспотребнадзор советует обратить внимание на дезинфекцию телефонов для профилактики коронавируса. Смартфон, в отличие от денег, отличный переносчик инфекций. При обработке антисептиком чехол лучше протереть отдельно. И так после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта.