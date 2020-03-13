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В «Гознаке» заявили о защите банкнот от инфекций

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«Гознак» заверил, что российские деньги не разносят инфекции. При производстве купюры обрабатываются антисептическими веществами, поэтому являются неблагоприятной средой для жизни и размножения микроорганизмов. Но в целях профилактики специалисты всё же рекомендуют мыть руки после контакта с банкнотами. А особенное внимание Роспотребнадзор советует обратить внимание на дезинфекцию телефонов для профилактики коронавируса. Смартфон, в отличие от денег, отличный переносчик инфекций. При обработке антисептиком чехол лучше протереть отдельно. И так после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта.

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