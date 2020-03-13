Калининградца оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Суд оштрафовал 46-летнего жителя Калининградской области на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года сотрудники ФСБ обнаружили наркотики во время обыска в квартире мужчины. Желая избежать уголовной ответственности за наркопреступление, он предложил оперативнику 500 тыс. рублей. Сотрудник от взятки отказался.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В начале марта депутата Госсовета Республики Татарстан и генерального директора судостроительной корпорации «АК Барс» Рената Мистахова обвинили в даче аудитору Минобороны взятки в размере 65 млн рублей. Средства предназначались за согласование контрактов Минобороны на поставку кораблей и неснижение цен на них.