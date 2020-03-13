Прямой эфир

Калининградца оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд оштрафовал 46-летнего жителя Калининградской области на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года сотрудники ФСБ обнаружили наркотики во время обыска в квартире мужчины. Желая избежать уголовной ответственности за наркопреступление, он предложил оперативнику 500 тыс. рублей. Сотрудник от взятки отказался.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В начале марта депутата Госсовета Республики Татарстан и генерального директора судостроительной корпорации «АК Барс» Рената Мистахова обвинили в даче аудитору Минобороны взятки в размере 65 млн рублей. Средства предназначались за согласование контрактов Минобороны на поставку кораблей и неснижение цен на них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-замглавы ФСИН Коршунову дали 9 лет колонии по делу о растрате
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему мэру Владивостока

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020