Авиасообщение между южной и центральной частью Сахалина закрыли

На Сахалине отменено авиасообщение между южной и центральной частью острова. Решение принято из-за циклона. В некоторых населенных пунктах дует сильный ветер, началась метель. Так, снежный циклон бушует в Шахтерске, в центральной части острова.

По всем остальным направлениям, в том числе на север Сахалина и Курильские острова, рейсы выполняются по расписанию, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска. Там пока не уточнили, вылет скольких пассажиров задержали и предоставили ли им гостиницы.

13 марта сообщалось о том, что штормовой ветер порывами 30 м/с ожидается в субботу, 14 марта, в Магаданской области. Предупреждение действует для Магадана, Ольского и Северо-Эвенского городских округов.