Прямой эфир

Авиасообщение между южной и центральной частью Сахалина закрыли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине отменено авиасообщение между южной и центральной частью острова. Решение принято из-за циклона. В некоторых населенных пунктах дует сильный ветер, началась метель. Так, снежный циклон бушует в Шахтерске, в центральной части острова.

По всем остальным направлениям, в том числе на север Сахалина и Курильские острова, рейсы выполняются по расписанию, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска. Там пока не уточнили, вылет скольких пассажиров задержали и предоставили ли им гостиницы.

13 марта сообщалось о том, что штормовой ветер порывами 30 м/с ожидается в субботу, 14 марта, в Магаданской области. Предупреждение действует для Магадана, Ольского и Северо-Эвенского городских округов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бушующий над Охотским морем циклон принесет в ЕАО снег и ветер
Штормовой ветер повалил деревья в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020