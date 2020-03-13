Факт угрозы воспитателя заклеить рот скотчем ребенку подтвердили в ЕАО

В Биробиджане в детском саду №12 завершилась служебная проверка, которую провели после появления информации о том, что воспитатель угрожала заклеить пятилетнему мальчику рот скотчем.

Ее проводил городской отдел образования. Подтверждено, что такая угроза действительно звучала, сообщает ИА EAOMedia.

Воспитатель, проработавшая всего месяц в этом детском саду, уволилась по собственному желанию с формулировкой «не нашла индивидуального подхода к ребенку».

По словам воспитателя, ребенок вел себя неадекватно, бегал, громко кричал и нецензурно выражался. Она пригрозила заклеить ему скотчем рот. А позже признала, что была не права и вела себя непедагогично.

Сотрудники городской отдела образования провели беседу с заведующей детским садом и попросили более ответственно подходить к подбору педагогических кадров. Ситуация будет обсуждаться на общегородском совещании руководителей дошкольных образовательных учреждений.