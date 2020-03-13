В РСТ заявили об отказе россиян от поездок в Германию

Россияне отказываются от поездок в Германию или переносят дату путешествия в эту страну. Об этом 13 марта сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Часть туроператоров фиксирует небольшую долю отказов от туров в Германию, передает ТАСС. Отмечается, что у некоторых компаний туры в ФРГ составляют 15–40% от общего числа туров, а на отказ от поездок влияет не только коронавирус, но и ослабление курса рубля.

«Это общая ситуация и, к сожалению, прогрессирующая. Люди отказываются от туров, и в первую очередь те, кто собирался поехать с детьми. Ситуация меняется каждый день, и ничего хорошего не предвещает. На сегодня процент отказов в рамках допустимого, но он вполне может увеличиться», — приводит РСТ слова директора по туризму компании «ТурТрансВояж» Романа Руденко.

Многие переносят сроки поездки, но есть и те, кто все-таки решается на путешествие, несмотря не предусмотренный по возвращении в Россию карантин.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек.

11 марта Россия на фоне распространения коронавируса ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. Исключением стали регулярные рейсы из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно. Отмечалось, что данные направления будут обслуживаться в терминале F столичного аэропорта Шереметьево.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в республике в настоящее время зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом. 11 марта организация объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

На фоне ситуации с коронавирусом страны – участницы ОПЕК+ попытались согласовать сделку по сокращению добычи нефти, однако 6 марта стало известно о провале переговоров и распаде соглашения. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 12 марта курс доллара впервые с марта 2016 года в первые минуты торгов поднялся выше 74 рублей.