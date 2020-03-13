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Благосостояние американцев в 2019 году выросло на 10%

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Фото: TASS/Zuma
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Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США в 2019 году увеличилась на 10%, до $118,368 трлн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость акций, имеющихся во владении американцев, выросла на 27%, до $21,076 трлн, недвижимости — на 3,3%, до $29,326 трлн. Темпы роста объема чистого долга домохозяйств в минувшем году ускорились с 3,1% до 3,4%, общий размер задолженности достиг $16,576 трлн.

Согласно пересмотренным данным, на конец третьего квартала чистая стоимость активов домохозяйств составляла $115,22 трлн.

Ранее, с 24 февраля, в США начали действовать новые поправки в закон об иммиграции, которые ужесточают требования к финансовому положению иммигрантов.

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